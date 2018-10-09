У Тернополі відкрили першу в Україні соціально-спортивну школу Фонду «Реал Мадрид» (фото)

У відкритті соціально-спортивної школи взяли участь керівники області та міста, відомі футболісти та меценати, які долучилися до проекту.

У Тернополі на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 відкрили першу в Україні соціально-спортивну школу.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, це стало можливим завдяки співпраці Федерації футболу Тернопільської області, громадській організації «Епіцентр дітям», Фонду «Реал Мадрид Іспанія» та уповноваженому послу клубу «Реал» (Мадрид) Альваро Арбелоа.

За словами віце-президента ГО «Епіцентр – дітям» Тараса Гереги, на початковому етапі в школі займатиметься 105 дітей, в подальшому цю кількість планують збільшити до 300.

«Шукаючи дітей – учасників проекту, ми відвідали кожну родину, поспілкувалася з батьками, спробували зрозуміти проблеми, які є в сім’ї. Більшість батьків сприйняли нашу пропозицію з ентузіазмом, розуміючи, що участь в проекті – шанс значно покращити життя їхніх дітей», – розповів Герега.

Він підкреслив, що навчання у школі є абсолютно безкоштовним. Вихованці школи також будуть забезпечені харчуванням та спортивним інвентарем.

У центрі займатимуться діти з соціально незахищених верств населення. Заняття відбуватимуться повністю на безоплатній основі.

У відкритті соціально-спортивної школи взяли участь керівники області та міста, відомі футболісти та меценати, які долучилися до проекту.

«Соціально-спортивні школи Фонду «Реал Мадрид» – це світовий проект, який успішно існує майже у 80 країнах світу. Тому мені надзвичайно приємно, що Тернопіль став першим містом в Україні, де реалізували такий проект. Сьогодні хочу подякувати людям, які є безпосередніми ініціаторами цієї ідеї: Галині Герезі, Тарасові Юрикові, Єлені Фернандес. Всі ви стимулювали нас до тих кроків, які передбачали створення подібного соціального центру», – наголосив голова ОДА Степан Барна під час відкриття соціально-спортивної школи.

Очільник області також відзначив важливу роль у цьому процесі й Президента України, який зустрічався з командою «Реал» (Мадрид). Окремо він подякував голові Федерації футболу Тернопілсьької області Тарасові Юрику за ініціативу.

«Я впевнений, що сотня діток, котрі будуть задіяні в соціальному центрі, матимуть можливість займатися спортом у комфортних умовах, вести здоровий спосіб життя, а в майбутньому – досягати великих успіхів у футболі і прославляти Тернопілля на весь світ», – сказав Барна.

Арбелоя відзначив, що для Фонду «Реал Мадрид» є честю відкривати спортивну школу на Тернопільщині.

«Коли я був гравцем «Реалу», то як і я, так і інші гравці клубу були впевнені, що ми маємо грати і вигравати всі матчі. Утім, «Реал» (Мадрид) має на меті бути найкращим не лише під час гри, а й поза грою. Саме через це 20 років тому ми створили цей фонд і допомогли тисячам дітей досягти поставлених цілей. Як посол Фонду «Реал Мадрид» я бачу плоди, які дав Фонд, і я дуже радий бачити те, чого ми досягли. Тож, дякую всім вболівальникам. Дякую усім партнерам, які долучилися до реалізації проекту», – сказав Арбелоа.