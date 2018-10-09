Цього місяця заплановано завершити ремонт на трасі Р-41 в обхід Тернополя – САД

11:17, 09 жовтня 2018
Тернопіль
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Фото САД в Тернопільській області

Як повідомили УНІАН в Службі автомобільних доріг у Тернопільській області, вже влаштовано 14,5 км вирівнюю чого шару та виконано регенерацію старого покриття. Верхній шар – щебенево-мастиковий асфальтобетон – облаштовано на 9 км дороги. На ремонті дороги задіяно 6 одиниць техніки (3 котки, 1 автогрейдер та 1 гудронатор). Ремонтні роботи не припинялися і у вихідні.

«Обхід Тернополя входить до транснаціонального коридору GO highway, який з’єднуватиме польські Гданськ і Гдиню з українськими Одесою та Миколаєвом. У минулому році ми розпочали ремонтувати першу ділянку хайвею на Тернопільщині. Це –  дорога від Тернополя до Львова. Цьогоріч роботи продовжили і у напрямку Хмельницького. Відновили 38,9 км. До заверення йдуть роботи і на Р-41»,  – зауважив керівник Служби доріг у Тернопільській області Богдан Юлик.

Фото САД в Тернопільській області

Дорога Р-41 «огортає» Тернопіль з півночі і з’єднує автошляхи Тернопіль–Львів та Тернопіль–Кременець. Роботи тут  тривають з середини серпня. Завершити ремонт дорожники планують у жовтні.  

Вже кілька років єдиним шляхом для водіїв великогабаритного транспорту через Тернопільську область є траса Р-41. Після того, як Гаївський міст став непридатним для проїзду транспорту, важчого за 8 т, перетнути Тернопілля фури і автобуси можуть лише, скориставшись обходом Тернополя.

Поточний середній ремонт дороги дозволить забезпечити комфортний проїзд водіїв усіх видів транспорту через усю область із заходу на схід.

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Теги: #Тернопільщина#ремонт доріг