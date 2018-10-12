На Тернопільщині патріарх Філарет освятив каплицю-пантеон Героїв АТО (Фото)

Принагідно Філарет привітав присутніх із визнанням української церкви.

На Тернопільщині предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет освятив каплицю-пантеон Героїв АТО у селі Лішня Кременецького району.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь в заході взяли представники місцевої влади, духовенство та бійці АТО.

Після богослужіння Філарет освятив настінні плитиз іменами загиблих Героїв у каплиці-пантеоні.

Принагідно він привітав присутніх із визнанням української церкви.

«Це визнання з боку Вселенського Патріарха автокефалії української православної церкви, зняття незаконної анафеми і визнання всіх наших архієреїв, священиків і дійсність усіх тайнств. Тобто те за, що ми боролися 25 років, сьогодні отримало перемогу. До цієї церковної перемоги мають пряме відношення наші воїни, які віддали свої життя за волю України. Якби вони не захищали Україну і Україна якби втратила свою державність, то ні томосу, ні автокефалії не було б. Тому ми повинні молитися за наших воїнів, бо вони виявили таку любов, яку не кожна людина має. Бо Христос сказав: ніхто не має більшої любові, як той, хто душу свою віддасть за друзів своїх", – зауважив Філарет.

Принагідно він подякував представникам влади.

"Нехай Господь дає нам можливість об'єднати все православ'я в одну церкву автокефальну, незалежну від Москви, яка служила б інтересам нашого українського народу, а не служила б інтересам інших держав. Дякуємо Господу за його милосердя. Дякуємо Президенту, тому що Президент приклав багато зусиль для того, щоб Вселенський Патріарх прийняв це рішення. Так само як Верховна Рада, обласні і районні ради також приймали рішення про отримання автокефалії і це мало значення при прийнятті рішення Вселенським Патріархом Варфоломієм. Тож я дякую усім", - сказав Філарет.