Жінку, яка на пошті шахрайським чином заволоділа товаром, розшукали чортківські поліцейські.

Жительку Тернопільщини, яка не заплатила за 2 тис. пар шкарпеток, звинувачують у шахрайстві.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до правоохоронців звернулася жителька Львівщини, яка повідомила, що надіслала замовниці поштою майже 2 тис. пар шкарпеток, а гроші за товар так і не отримала. Свої збитки потерпіла оцінила у 20 тис. грн.

Жінку, яка на пошті шахрайським чином заволоділа товаром, розшукали чортківські поліцейські. Встановлено, що це 36-річна жителька села Нагірянка. Гроші вона обіцяє відшкодувати.

За скоєне жительці Чортківщини інкримінують ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство).