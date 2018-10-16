Жительку Тернопільщини, яка не заплатила за 2 тис. пар шкарпеток, звинувачують у шахрайстві
14:33, 16 жовтня 2018Тернопіль
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Жінку, яка на пошті шахрайським чином заволоділа товаром, розшукали чортківські поліцейські.
Жительку Тернопільщини, яка не заплатила за 2 тис. пар шкарпеток, звинувачують у шахрайстві / фото www.depo.ua
Жительку Тернопільщини, яка не заплатила за 2 тис. пар шкарпеток, звинувачують у шахрайстві.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до правоохоронців звернулася жителька Львівщини, яка повідомила, що надіслала замовниці поштою майже 2 тис. пар шкарпеток, а гроші за товар так і не отримала. Свої збитки потерпіла оцінила у 20 тис. грн.
Жінку, яка на пошті шахрайським чином заволоділа товаром, розшукали чортківські поліцейські. Встановлено, що це 36-річна жителька села Нагірянка. Гроші вона обіцяє відшкодувати.
За скоєне жительці Чортківщини інкримінують ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство).
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