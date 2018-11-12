На Тернопільщині до 3 років позбавлення волі засуджено шахрайку, яка видурила в тернопільських пенсіонерів майже 100 тисяч гривень

13:04, 12 листопада 2018
Тернопіль
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Фото www.depo.ua

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Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що жителька Житомирської області за попередньою змовою із іншим учасником злочину з березня по квітень 2017 року обдурила в Тернопільщині 11 осіб.

Гроші шахраї жінка видурювала під приводом відшкодування шкоди, заподіяної постраждалим, та не притягнення до кримінальної відповідальності близьких родичів  за нібито спричинене ними тілесних ушкоджень.

Суд погодився з позицією державного обвинувача та призначив покарання жінці у виді трьох років позбавлення волі, за вчинення обвинуваченою кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України.

Також   судом  задоволено цивільні позови про відшкодування шкоди.

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Теги: #шахрайство#Тернопільщина