Провізор однієї із аптек міста Тернополя умисно та неодноразово допускала порушення встановлених правил відпуску наркотичних комбінованих лікарських засобів, які відпускаються за рецептами медичних працівників.

На Тернопільщині відкрили провадження щодо власниці аптеки за покривання працівниці, яка з порушенням продавала нарковмісні ліки.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що провізор однієї із аптек міста Тернополя умисно та неодноразово допускала порушення встановлених правил відпуску наркотичних комбінованих лікарських засобів, які відпускаються за рецептами медичних працівників.

Тернополянка обвинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.320 КК України (порушення встановлених правил відпуску наркотичних засобів).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення у слідчого виникла необхідність у здійсненні допиту свідка – власниці мережі аптек.

Перед початком слідчої дії їй було детально роз'яснено права та обов'язки, а також попереджено про кримінальну відповідальність за відмову від дачі показань та за дачу завідомо неправдивих показань.

Однак з метою приховати відомості про свого найманого працівника та його функціональні обов’язки, свідок категорично і без поважних причин відмовилась від дачі показів.

Відтак їй повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 385 КК України (відмова свідка від давання показань під час провадження досудового слідства).

Дана стаття передбачає покарання за відмову свідка від давання показань під час провадження досудового і судового слідства у виді арешту строком до 6 місяців.