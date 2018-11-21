У Тернополі нетверезий водій, якого цього року вже позбавили права керування за їзду в стані сп'яніння, спричинив ДТП (фото)

З’ясувалося, що водій уже вдруге протягом року сідає напідпитку за кермо та позбавлений права керування.

У Тернополі нетверезий водій, якого вже позбавили права керування за їзду в стані сп’яніння, спричинив ДТП.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, учора на вул. Микулинецькій зіткнулися автомобілі Opel та Honda Accord.

Інспектори з’ясували, що водій автомобіля Opel рухався у своїй смузі для руху, проте потім він різко здійснив поворот ліворуч, де в цей момент їхав автомобіль Honda Accord.

Під час спілкування з 36-річним водієм автомобіля Opel патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Чоловік погодився пройти на місці огляд на визначення стану сп’яніння, алкотестер «Драгер» зафіксував в його 0,87 проміле алкоголю, що майже у 5 разів перевищує норму.

З’ясувалося, що водій уже вдруге протягом року сідає напідпитку за кермо та позбавлений права керування.

На 36-річного чоловіка патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до ДТП), ч. 2 ст. 130 КУпАП (повторне протягом року керування у стані алкогольного сп’яніння), ч. 4 ст. 126 КУпАП (керування особою, яка позбавлена такого права).