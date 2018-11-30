На Тернопільщині відкрили 10-й інклюзивно-ресурсний центр за понад 160 тис. грн (фото)

Загалом на оснащення ІРЦ Тернопільщини виділено майже 3 млн грн (160,9 тис. грн на один центр), ще понад 3 млн грн виділено на підтримку осіб з особливими освітніми потребами (24,5 тис. грн на одного учня).

На Тернопільщині відкрили 10-ий інклюзивно-ресурсний центр.

Як повідомили УНІА в прес-службі облдержадміністрації, облаштували його у Збаражі на базі місцевої школи №1. Тут навчатимуться понад 30 дітей. На облаштування центру спрямували більше 160 тис. грн.

"Унікальність інклюзивно-ресурсного центру в тому, що тут можуть перебувати діти, на яких багато років ніхто не звертав увагу. Перш за все – з точки зору умов їхнього навчання. В нашій області є понад 13 тисяч діток з особливими освітніми потребами, у Збаразькому районі їх – більше двохсот", – зазначив під час відкриття голова ТОДА Степан Барна.

Він нагадав, що облаштування відкриття ІРЦ в області розпочалися у червні цього року з підписання Меморандуму з Фондом Порошенка, який ініціював розвиток підтримки та навчання особливих діток.

Загалом на оснащення ІРЦ Тернопільщини виділено майже 3 млн грн (160,9 тис. грн на один центр), ще понад 3 млн грн виділено на підтримку осіб з особливими освітніми потребами (24,5 тис. грн на одного учня).