Крадій мав намір викрасти гроші зі скриньки для пожертв, але довести задумане до кінця не встиг.

На Тернопільщині вночі затримали рецидивіста при спробі обікрасти храм.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, вночі на пульт охорони у Ланівцях надійшло повідомлення про спрацювання сигналізації у храмі райцентру.

Приїхавши на місце події, правоохоронці помітили відтиснуте металопластикове вікно, а в захристії церкви виявили чоловіка.

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Крадій мав намір викрасти гроші зі скриньки для пожертв, але довести задумане до кінця не встиг.

Підозрюваного затримали в порядку статті 208 КПК.

Встановлено, що затриманий раніше уже притягувався до відповідальності за майнові злочини.

Його дії кваліфікують як замах на крадіжку.