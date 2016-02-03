З Тернопільської ОДА евакуювали всіх працівників через повідомлення про замінування

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про закладений вибуховий пристрій в приміщенні ТОДА в поліцію надійшло сьогодні 3 лютого о 10.40 від рятувальникиів.

Як з’ясувалося, на електронну адресу Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області надійшов лист від невідомого про замінування адміністративних та інших будівель в чотирьох містах України, в тому числі Тернопільської ОДА.

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На місце подій виїхали екстрені служби.

Наразі з приміщення евакуйовували працівників.

Фахівці обстежують будівлю. Також поліцейські встановлюють особу «мінера».