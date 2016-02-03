Тернополянин, який виграв у лотерею 3 мільйони, нарешті прийшов за виграшем

Як йдеться на офіційному сайті операторам державних лотерей «М.С.Л.», чоловік свою неявку за виграшем пояснив тим, що не стежить за результатами розіграшів.

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42-річний житель Тернополя Петро про свій виграш дізнався у лотерейному магазині, коли прийшов купувати наступний квиток.

«Я навіть не здогадувався, що зірвали джек-пот. Старі білети я перевіряю лишень тоді, коли приходжу на точку за новими. Розіграші по телевізору майже не дивлюсь, тому про зірваний джек-пот я дізнався вже від продавця в магазині», – розповів Петро.

За його словами, у лотерею він грає 4 роки. До цього найбільше вигравав 54 грн.

Отримані кошти переможець планує в першу чергу використати на покращення здоров’я своїх батьків, а також ремонт у квартирі.

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Як повідомляв УНІАН, джек-пот лотереї «Лото-Забава» було зірвано 24 січня. При цьому організатори лотереї розмістили повідомлення про розшук переможця, оскільки він не приходив за виграшем.