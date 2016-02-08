З Тернопільщини в зону АТО відправили автомобіль УАЗ для бійців ЗСУ
15:11, 08 лютого 2016Тернопіль
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З Тернопільської області в зону проведення АТО відправили автомобіль УАЗ для бійців Збройних сил.
Мешканці Бучача відправили УАЗ бійцям в зону АТО / oda.te.gov.ua
Як повідомляє прес-служба Тернопільської облдержадміністрації, автомобіль передали завдяки старанням волонтерів Бучача та працівників Бучацького міжрайонного управління водного господарства.
Працівники управління власними силами зробили поточний ремонт, волонтери допомогли придбати акумулятор і взяли на себе доставку автомобіля на передову.
Перед відправкою УАЗу його освятив священник церкви Св. Петра та Павла Ігор Атаманюк.
Як зазначили в ОДА, минулого року водогосподарство Бучача вже скерувало в зону АТО бульдозери ДТ-75.
Перед відправкою УАЗу його освятив священник / oda.te.gov.ua
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