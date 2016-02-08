З Тернопільщини в зону АТО відправили автомобіль УАЗ для бійців ЗСУ

Як повідомляє прес-служба Тернопільської облдержадміністрації, автомобіль передали завдяки старанням волонтерів Бучача та працівників Бучацького міжрайонного управління водного господарства.

Працівники управління власними силами зробили поточний ремонт, волонтери допомогли придбати акумулятор і взяли на себе доставку автомобіля на передову.

Перед відправкою УАЗу його освятив священник церкви Св. Петра та Павла Ігор Атаманюк.

Як зазначили в ОДА, минулого року водогосподарство Бучача вже скерувало в зону АТО бульдозери ДТ-75.