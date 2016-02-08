З Тернопільщини в зону АТО відправили автомобіль УАЗ для бійців ЗСУ

15:11, 08 лютого 2016
Тернопіль
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З Тернопільської області в зону проведення АТО відправили автомобіль УАЗ для бійців Збройних сил. 

oda.te.gov.ua

Як повідомляє прес-служба Тернопільської облдержадміністрації, автомобіль передали завдяки старанням волонтерів Бучача та працівників Бучацького міжрайонного управління водного господарства.

Працівники управління власними силами зробили поточний ремонт, волонтери допомогли придбати акумулятор і взяли на себе доставку автомобіля на передову.

Перед відправкою УАЗу його освятив священник церкви Св. Петра та Павла Ігор Атаманюк.

Як зазначили в ОДА, минулого року водогосподарство Бучача вже скерувало в зону АТО бульдозери ДТ-75.

oda.te.gov.ua

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