У Тернополі поліцейські затримали злодія, який повторно вкрав скриньки з пожертвами для бійців АТО
18:04, 09 лютого 2016Тернопіль
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Поліцейські затримали 27-річного тернополянина, який повторно вкрав скриньки з пожертвами для бійців АТО.
Злодій украв скриньку з пожертвами для українських військових / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, чоловік украв учора дві скриньки з 400 грн зі «Старої піцерії».
Поліцейські оперативно розшукали злодія і затримали.
Виявилося, що його тільки недавно затримували за викрадення скриньки для пожертв із супермаркету.
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Підозрюваний у скоєному зізнався.
Йому інкримінують ч. 1 ст. 185 ККУ (крадіжка).
Слідчі вирішили через суд добитися, щоб затриманому обрали запобіжний захід і вигляді тримання під вартою.
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