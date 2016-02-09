У Тернополі поліцейські затримали злодія, який повторно вкрав скриньки з пожертвами для бійців АТО

18:04, 09 лютого 2016
Тернопіль
189 0

Поліцейські затримали 27-річного тернополянина, який повторно вкрав скриньки з пожертвами для бійців АТО. 

Фото УНИАН

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, чоловік украв учора дві скриньки з 400 грн  зі «Старої піцерії».

Поліцейські оперативно розшукали злодія і  затримали.

Виявилося, що його тільки недавно затримували за  викрадення скриньки для пожертв із супермаркету.

Читайте такожУ Тернополі розшукують злодія, який вкрав із супермаркету скриньку для пожертв воїнам АТО

Підозрюваний у скоєному зізнався.

Йому інкримінують ч. 1 ст. 185 ККУ (крадіжка).

Слідчі вирішили через суд добитися, щоб затриманому обрали запобіжний захід і вигляді тримання під вартою.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter