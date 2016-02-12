На Тернопільщині в Зарваниці відкрили виставку ікон учасників Всеукраїнського іконописного пленеру

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, майже місяць 12 художників з різних регіонів України писали ікони.

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Окрім великих виносних ікон вони створили маленькі образки-обереги для бійців ЗСУ. Після освячення іконок капелани повезуть їх в зону АТО і роздадуть воїнам, щоб вони могли носити ікони-обереги у нагрудних кишенях.

«Ікона — це більше, ніж мистецтво. Чим вищою була майстерність художника, чим талановитішим і натхненнішим був його пензель, тим глибший естетичний вплив мали ікони. Цю незвичайну особливість іконопису і втілюють митці, що працювали у Зарваниці. Символічно, що серед них - представники Луганщини, Харківщини, Києва, Прикарпаття, Волині, Тернопільщинию Чудотворний образ Зарваницької Божої Матері поєднав усю Україну», – сказав під час відкриття виставки радник голови облдержадміністрації Юрій Юрик.

Церкви, у які передадуть великі ікони, створені під час пленеру “Вікно у Небо. Зарваниця-2016”, визначить керівництво Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ.

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Довідка УНІАН. Марійський духовний центр у Зарваниці входить до двадцятки Марійських центрів світу. Щороку на Всеукраїнські прощі сюди приходить близько 100 тис. паломників.