Організатори перенесли місце проведення Чемпіонату світу з риболовлі через затонку кригу на ставі в Тернополі

Як повідомили УНІАН організатори змагань, після того, як було розглянуто кілька варіантів вибір зупинили на водоймі села Касперівці Заліщицького району.

«Чемпіонат світу відбудеться. Просто не на тернопільському ставі. Шукали водойму в межах області із нормальною товщиною льоду. Уасники вже потехеньку поселяються у готелі», – йдеться в повідомленні обласної федерації риболовного спорту, яка ініціювала проведення даних змагань.

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Заплановано,що участь у чемпіонаті світу з підльодного лову риби візьме 16 команд з різних країн світу.

В останні дні денна температура у Тернгополі наближалась до 10 градусів тепла. У зв’язку із таненням криги, триденний чемпіонат вирішено розпочати завтра, а не 19 лютого, як планувалося попередньо.

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