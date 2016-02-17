На Тернопільщині при отриманні хабара у 54 тис. грн затримали голову райсуду

Як повідомили УНІАН в прес-службі Національного антикорупційного бюро України, суддю затримали учора спільно з працівниками Національної поліції України.

Суддя вимагав та отримав через посередника (адвоката) гроші за ухвалення рішення про відмову у задоволенні клопотання про скасування іспитово-випробувального терміну відносно заявника. Адвоката, який передавав судді гроші, затримано.

За даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

У НАБУ зазначили, що з початку роботи даної структури це вже п’ятий суддя, якого затримують детективи бюро з хабарем. Розмір хабарів складав від 20 тис. до більш ніж 100 тис. грн.