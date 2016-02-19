У Тернополі автомобіль збив 10-річного хлопця
15:39, 19 лютого 2016Тернопіль
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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП трапилося учора близько 18.30 на вулиці Збаразькій.
У Тернополі автомобіль збив 10-річного хлопця / 1kr.ua
Як пояснила водій автомобіля BMW правоохоронцям, хлопчик раптово вибіг на дорогу і потрапив під колеса.
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Жінка одразу відвезла збиту нею дитину до лікарні.
За даними правоохоронців, у потерпілого медики констатували ушкодження обличчя. Після надання медичної допомоги його відпустили додому.
Дані про ДТП внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).
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