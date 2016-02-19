У Тернополі автомобіль збив 10-річного хлопця

15:39, 19 лютого 2016
Тернопіль
317 0

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП трапилося учора близько 18.30 на вулиці Збаразькій.

1kr.ua

Як пояснила водій автомобіля BMW правоохоронцям, хлопчик раптово вибіг на дорогу і потрапив під колеса. 

Читайте такожУ Тернополі відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО земляку

Жінка одразу відвезла збиту нею дитину до лікарні.

За даними правоохоронців, у потерпілого медики констатували ушкодження обличчя. Після надання медичної допомоги його відпустили додому.

Дані про ДТП внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter