У Тернополі автомобіль збив 10-річного хлопця

Як пояснила водій автомобіля BMW правоохоронцям, хлопчик раптово вибіг на дорогу і потрапив під колеса.

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Жінка одразу відвезла збиту нею дитину до лікарні.

За даними правоохоронців, у потерпілого медики констатували ушкодження обличчя. Після надання медичної допомоги його відпустили додому.

Дані про ДТП внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).