На Тернопільщині затримали з хабаром посадовця, який вимагав кошти за прискорення видачі закордонного паспорта
16:34, 22 лютого 2016Тернопіль
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На Тернопільщині затримали з хабаром посадовця, який вимагав кошти за прискорення видачі закордонного паспорта.
112.ua
Як повідомили УНІАН в прес-службі Служби безпеки України, працівники СБУ спільно з військовою прокуратурою викрила протиправну діяльність керівника районного сектора Державної міграційної служби, депутата однієї з міських рад Тернопільщини, який вимагав 2 тис. грн у переселенця з Донбасу.
Дану суму він вимагав за «прискорене» виготовлення паспорта для виїзду за кордон.
Співробітники Управління СБ України в Тернопільській області затримали зловмисника під час отримання 2 тис. грн неправомірної вигоди.
Військовою прокуратурою Тернопільського гарнізону розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.
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