На Тернопільщині затримали з хабаром посадовця, який вимагав кошти за прискорення видачі закордонного паспорта.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Служби безпеки України, працівники СБУ спільно з військовою прокуратурою викрила протиправну діяльність керівника районного сектора Державної міграційної служби, депутата однієї з міських рад Тернопільщини, який вимагав 2 тис. грн у переселенця з Донбасу.

Дану суму він вимагав за «прискорене» виготовлення паспорта для виїзду за кордон.

Співробітники Управління СБ України в Тернопільській області затримали зловмисника під час отримання 2 тис. грн неправомірної вигоди.

Військовою прокуратурою Тернопільського гарнізону розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.