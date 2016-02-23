У Тернополі евакуйовували пацієнтів та працівників дитячої лікарні через витік газу та загрозу вибуху

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора, 22 лютого о 19.32 до оперативно-координаційного центру Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області від чергової медсестри інфекційного відділення Тернопільської міської дитячої клінічної лікарні надійшло повідомлення про те, що на другому поверсі відчутний запах невідомої хімічної речовини, яка викликала короткочасний дискомфорт органів дихання у хворих та чергового персоналу.

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Рятувальники, які прибули на місце виклику, за допомогою газоаналізатору "Дозор – М" провели заміри та встановили перевищення рівня горючих газів в приміщенні у 3 рази. З приміщень відділення були негайно евакуйовані 27 осіб: 12 дітей, 10 батьків та 5 працівників.

Розвідкою, проведеною на місці події, джерела витоку газу не виявлено. О 21.15, після провітрювання приміщень, встановлено, що концентрація небезпечних газів в повітрі не перевищує гранично допустимої норми.

Для встановлення джерела забруднення повітря та можливості використання приміщень на місці події працюють фахівці санітарно-епідемічної служби та інших служб цивільного захисту.