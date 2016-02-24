У мерії Тернополя заявляють, що реакції на пропозицію перевезти у місто підприємства зі сходу так і не було

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це йдеться у відповіді заступник міського голови Володимира Дідича на петицію, в якій тернополяни пропонували відновити діяльність комбайнового та фарфорового заводів.

Він зазначив, що дані підприємства є приватною власністю і на них міська рада не впливає. За його даними, приміщення заводів пропонувалися представникам бізнес-кіл зі сходу країни, які переїхали на Тернопільщину. Однак дана пропозиція їх не зацікавила, оскільки відновлення виробництва потребує значних фінансових капіталовкладень.

Принагідно Дідич нагадав, що з початком військової агресії на сході України депутатський корпус звернувся до Прем’єр-міністра та голови Верховної ради України з проханням розглянути можливість переведення стратегічно важливих промислових підприємств у західний регіон країни, зокрема на територію Тернополя.

«Проте на сьогоднішній день відсутні конкретні пропозиції від промислових підприємств сходу про переведення окремих виробництв», – констатував Дідич.

Він також додав, що інформація щодо наявних вільних приміщень, які можуть бути запропоновані потенційним інвесторам для оренди чи купівлі, розмішена на сайті міської ради в розділі «Підприємництво та інвестиції».