Тернопільським медикам заборгували 1,3 мільйони гривень зарплати

Працівникам медичної сфери Тернополя заборгували 1,3 млн грн зарплати.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, заборгованість виникла через те, що Кабінет міністрів виділив на сферу охорони здоров’я Тернополя недостатньо коштів.

Субвенція на утримання закладів охорон здоров’я міста, яка розрахована Міністерством фінансів України, забезпечує потребу галузі лише на 50% від потреби, а на виплату заробітної плати передбачено лише 85%.

До кінця року, зазначають в міськраді, Тернополю не вистачить на виплату зарплати медикам більше 18 млн грн, що становить двохмісячний фонд оплати праці.

«Через дії уряду міська рада знов вимушена шукати власні резерви, щоб виплатити зарплату працівникам медичної сфери. На жаль, кошти, які б мав профінансувати уряд, доведеться на зарплати скеровувати з міського бюджету замість того, щоб проводити ремонти дворів, доріг та житлового фонду», - прокоментував ситуацію міський голова Сергій Надал.