У 2015 році кількість звернень громадян до органів виконавчої влади Тернопільщини зросла на 15% – понад 119 тысяч
У 2015 році кількість звернень громадян до органів виконавчої влади Тернопільщини зросла на 15% – до 119 тис. 145.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час колегії облдержадміністрації повідомила начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату ТОДА Людмила Сух.
За її даними, позитивно вирішено 86 тис. 820 звернень – 72% від загальної кількості.
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Водночас Сух зауважила, що більш як у 5 разів зросла кількість повторних звернень – із 57 одиниць у 2014 році до 312 упродовж 2015 року.
«Це означає, що влада на місцях усувається від вирішення проблем, стає спостерігачем. Так не може бути. Потім люди приїздять з районів до Тернополя з пікетами. Це нонсенс, бо тут ми вирішуємо їхні проблеми, які можна було вирішити на рівні районів», – наголосив заступник голови ОДА Ігор Вонс.
За даними Сух, 2015 року суто до обласної державної адміністрації надійшло 2743 звернення, що на на 40% більше, ніж у 2014 році.
Позитивно вирішено з них 460 (16,8%).
Найбільше звернень надійшло від мешканців Борщівського, Бучацького, Кременецького, Тернопільського районів.
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При цьому 1403 звернень ( 51 % від загальної кількості отриманих звернень) склали звернення від жителів Тернполя. У них неодноразово порушувались питання щодо покращення роботи житлово-комунального господарства, надання допомоги на лікування, отримання дозволу на розробку проекту землеустрою та інших питань соціально-побутового спрямування.