У Тернополі нетверезий водій спричинив смертельне ДТП і втік з місця події

За попередніми даними, водій «Мерседес спринтера» не дотримався безпечної дистанції та в’їхав у автомобіль «Опель віваро», який рухався попереду. В результаті мікроавтобус наїхав на жінку, яка переходила дорогу.

Допоки люди викликали швидку та правоохоронців, водій «Мерседеса» разом із пасажиром втекли, залишивши машину на місці ДТП.

Поліцейські через декілька годин розшукали чоловіка, який перебував за кермом мікроавтобуса. Під час медичного освідчення в його крові виявлено алкоголь.

Потерпіла жінка від отриманих травм померла у лікарні. За попередньою інформацією, загибла навчалася в одному із вишів Тернополя.

Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.