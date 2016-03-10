На Тернопільщині школа отримала шкільний автобус.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, автобус надали для загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів села Буряківка.

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Навчальний заклад отримав шкільний автобус ПАЗ на 24 місця для організованого підвозу дітей шкільного та дошкільного віку із села Слобідка.

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За ініціативи голови облдержадміністрації Степана Барни автобус був переданий з балансу Тернопільської обласної ради на баланс відділу з питань освіти Заліщицької райдержадміністрації.

Відтак даний автобус вручили школі.