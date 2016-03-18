На Тернопільщині помер голова обласної організації НСЖУ Микола Ротман
11:35, 18 березня 2016Тернопіль
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Працював у газеті «Вільне життя», був головним редактором газети «Свобода», а згодом заснованої ним у 2005 році газети «Четверта влада».
Помер Микола Ротман / Фото: Вікіпедія
Відійшов у вічність голова Тернопільської обласної організації Національної спілки журналістів України Микола Ротман.
Як передає кореспондент УНІАН, Ротман помер сьогодні на 61-му році життя.
Журналістикою на Тернопільщині займався з 1985 року.
Працював у газеті «Вільне життя», був головним редактором газети «Свобода», а згодом заснованої ним у 2005 році газети «Четверта влада».
З 2002 року тричі обирався керівником Тернопільської обласної організації НСЖУ.
У 1999 році Указом Президента України Миколі Ротману було присвоєно звання «Заслужений журналіст України».
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