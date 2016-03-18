На Тернопільщині помер голова обласної організації НСЖУ Микола Ротман

Відійшов у вічність голова Тернопільської обласної організації Національної спілки журналістів України Микола Ротман.

Як передає кореспондент УНІАН, Ротман помер сьогодні на 61-му році життя.

Журналістикою на Тернопільщині займався з 1985 року.

Працював у газеті «Вільне життя», був головним редактором газети «Свобода», а згодом заснованої ним у 2005 році газети «Четверта влада».

З 2002 року тричі обирався керівником Тернопільської обласної організації НСЖУ.

У 1999 році Указом Президента України Миколі Ротману було присвоєно звання «Заслужений журналіст України».