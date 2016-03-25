На Тернопільщині суд визнав недійсним кредитний договір, укладений банком із психічно хворим чоловіком

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідне рішення прийняв учора апеляційний суд Тернопільської області.

Попередньо було встановлено, що фінансова установа уклала кредитний договір з інвалідом дитинства ІІ групи.

Минулого року прокуратура Тернополя звернулася до суду з позовом про визнання недійсним цього договору у зв’язку з тим, що позичальник не міг розуміти значення власних дій через свій психічний стан та захворювання.

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Тернопільський міськрайонний суд відмовив у задоволенні цих позовних вимог.

Відтак прокуратура звернулася з апеляційною скаргою до суду вищої інстанції.

Учора апеляційний суд Тернопільської області, погодившись з доводами прокуратури, визнав укладений з інвалідом дитинства ІІ групи кредитний договір недійсним.