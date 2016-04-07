З Тернопільщини в зону АТО відправили 30 тон продуктів

11:55, 07 квітня 2016
Тернопіль
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Учора з села Озерна вантаж після освячення та благословення священиками було відправлено на передову.

З Тернопільщини в зону АТО учора відправили 30 т продуктів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ, допомогу для воїнів збирали парафії Зборівського та Озернянського деканатів.

Вони зібрали продукти та  інші необхідні речі.

Учора з с. Озерна вантаж після освячення та благословення священиками було відправлено на передову з допомогою волонтерської організації "Схід та Захід єдині".

Усі зібрані продукти та речі волонтери доставлять в Константинівку Донецької області, звідки вже її розподілятимуть по військових підрозділах.

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