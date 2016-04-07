З Тернопільщини в зону АТО відправили 30 тон продуктів
11:55, 07 квітня 2016Тернопіль
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Учора з села Озерна вантаж після освячення та благословення священиками було відправлено на передову.
З Тернопільщини в зону АТО учора відправили 30 т продуктів.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ, допомогу для воїнів збирали парафії Зборівського та Озернянського деканатів.
Вони зібрали продукти та інші необхідні речі.
Учора з с. Озерна вантаж після освячення та благословення священиками було відправлено на передову з допомогою волонтерської організації "Схід та Захід єдині".
Усі зібрані продукти та речі волонтери доставлять в Константинівку Донецької області, звідки вже її розподілятимуть по військових підрозділах.
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