З Тернопільщини в зону АТО відправили 30 тон продуктів

З Тернопільщини в зону АТО учора відправили 30 т продуктів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ, допомогу для воїнів збирали парафії Зборівського та Озернянського деканатів.

Вони зібрали продукти та інші необхідні речі.

Учора з с. Озерна вантаж після освячення та благословення священиками було відправлено на передову з допомогою волонтерської організації "Схід та Захід єдині".

Усі зібрані продукти та речі волонтери доставлять в Константинівку Донецької області, звідки вже її розподілятимуть по військових підрозділах.