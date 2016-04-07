У Тернополі юнак врятував хворого чоловіка, який ледь не втопився у ставі

Як повідомили УНІАН у прес-службі територіального управління ДСНС в Тернопільській області, двоє 19-річних юнаків прогулювалися набережною.

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Коли почули крики чоловіка, який плавав біля пристані, спочатку подумали, що він кричить через те, що вода ще холодна, але невдовзі збагнули – чоловік тоне.

Один з юнаків швидко скинув верхній одяг і поплив на порятунок.

«Коли дістався до чоловіка, той вже втратив свідомість та повністю зник під водою, тож довелось пірнати та діставати його мало не з самого дна», – розповів 19-річний Володимир Скиба.

Він зумів підняти тіло на поверхню води, а згодом інші перехожі допомогли хлопцям підняти потерпілого на берег та надати йому допомогу до приїзду швидкої.

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Чоловіка, який ледь не втонув, госпіталізували. Як написав згодом Скиба у соцмережах, виявилося, що той хворіє на епілепсію.