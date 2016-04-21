Тернопільська міськрада закликає ВР та Кабмін заборонити функціонування російського бізнесу в Україні

Тернопільська міська рада закликає Верховну Раду та Кабінет Міністрів України заборонити функціонування російського бізнесу в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до парламенту та Кабміну, прийнятому сьогодні на сесії міської ради.

За нього проголосували 39 із 40 зареєстрованих депутатів, один не голосував.

У ньому депутати зазначають, що російські компанії досі контролюють стратегічно важливі українські ринки і використовують цей контроль як інструмент не тільки економічного тиску, а й посилення збройної агресії. Адже кошти, зароблені цими компаніями, повністю або частково виводяться за межі України.

«Серед таких компаній: так звані «українські» лотереї, а саме: лотерея «Патріот», власником якої є Олег Бойко, російський міліардер, власник лотереї РФ «Победа», спрямованої на підтримку російської армії, «МСЛ», власником якої є російський міліардер Міхаіл Фрідман, «Українська Національна Лотерея» - офшорна компанія з Віргінії, мобільний оператор МТС та інші, які «зливають» інформацію ФСБ РФ, банки «Альфа-Банк», «Сбербанк», «ВТБ-банк», «Русский Стандарт», «Перший Інвестиційний Банк», діяльність яких сприяє знеціненню гривні, страхові компанії «Інго-Україна», «Провідна», «Альфа-Страхування», ФМ-радіостанції «Радіо-шансон», «Радио-пятница», «Русское радио», «Наше радио», компанія «Мегаполіс» - монополіст на ринку продажу тютюнових виробів, а також фірмові магазини та заклади російських брендів», – перелічили найбільші бізнес-структури російського походження депутати.

Відтак вони закликали депутатів парламенту та Кабмін заборонити функціонування російського бізнесу в Україні, націоналізувати частки, якими володіють російські інвестори та офшорні компанії у стратегічно важливих підприємствах, прийняти загальнодержавне рішення про розірвання всіх торгівельних зв'язків з країною-агресором.

Також депутати висловили прохання оприлюднити повний перелік підприємств з російським та офшорним походженням капіталу, аби громадськість володіла повною інформацією.