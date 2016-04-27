У Тернополі рятувальники загасили автомобіль, що загорівся біля школи (відео)

Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік транспортного засобу.

У Тернополі рятувальники погасили автомобіль, який загорівся біля школи. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа автомобіля Renault 25, виникла учора о 08.07 на вул. Медовій орієнтовно в 10 м від навчального закладу. Рятувальники оперативно погасили вогонь. Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік транспортного засобу. Причина виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються

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