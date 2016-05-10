У Тернопільській області водій іномарки на смерть збив велосипедиста
15:09, 10 травня 2016Тернопіль
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У Тернопільській області 58-річний водій автомобіля «Хюндай» збив 77-річного велосипедиста.
Фото сектору комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області
Як повідомили УНІАН в секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП сталося 9 травня у селі Оришківці Гусятинського району.
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Водій автомобіля "Хюндай" не впорався з керуванням та допустив наїзд на велосипедиста, який рухався узбіччям дороги в попутному напрямку. Чоловік від отриманих травм загинув на місці.
За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження.
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