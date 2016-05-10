У Тернопільській області водій іномарки на смерть збив велосипедиста

Як повідомили УНІАН в секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП сталося 9 травня у селі Оришківці Гусятинського району.

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Водій автомобіля "Хюндай" не впорався з керуванням та допустив наїзд на велосипедиста, який рухався узбіччям дороги в попутному напрямку. Чоловік від отриманих травм загинув на місці.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження.