У Тернопільській області водій іномарки на смерть збив велосипедиста

15:09, 10 травня 2016
Тернопіль
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У Тернопільській області 58-річний водій автомобіля «Хюндай» збив 77-річного велосипедиста.

сектору комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області

Як повідомили УНІАН в секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП сталося 9 травня у селі Оришківці Гусятинського району.

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Водій автомобіля "Хюндай" не впорався з керуванням та допустив наїзд на велосипедиста, який рухався узбіччям дороги в попутному напрямку. Чоловік від отриманих травм загинув на місці.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження.

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