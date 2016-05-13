У Тернопільській області пройде чемпіонат світу з футболу серед команд діаспори

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, чемпіонат пройде 18-22 травня.

Його приурочать до 25-тої річниці незалежності України.

У змаганнях братимуть участь команди з Придністров’я, Іспанії, Білорусі, Румунії та Молдови.

Урочисте відкриття чемпіонату відбудеться на тернопільському міському стадіоні. У першому матчі зійдуться збірні Придністров’я та Іспанії.

Інші футбольні поєдинки пройдуть у Тернопільському районі, Теребовлі, Скалаті, Бережанах та Збаражі.