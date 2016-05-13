У Тернопільській області пройде чемпіонат світу з футболу серед команд діаспори
16:01, 13 травня 2016Тернопіль
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У Тернопільській області відбудеться п’ятий чемпіонат світу з футболу серед команд української діаспори.
uefa.org
Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, чемпіонат пройде 18-22 травня.
Його приурочать до 25-тої річниці незалежності України.
У змаганнях братимуть участь команди з Придністров’я, Іспанії, Білорусі, Румунії та Молдови.
Урочисте відкриття чемпіонату відбудеться на тернопільському міському стадіоні. У першому матчі зійдуться збірні Придністров’я та Іспанії.
Інші футбольні поєдинки пройдуть у Тернопільському районі, Теребовлі, Скалаті, Бережанах та Збаражі.
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