У Тернопільській області пройде чемпіонат світу з футболу серед команд діаспори

16:01, 13 травня 2016
Тернопіль
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У Тернопільській області відбудеться п’ятий чемпіонат світу з футболу серед команд української діаспори.

uefa.org

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, чемпіонат пройде 18-22 травня.

Його приурочать до 25-тої річниці незалежності України.

У змаганнях братимуть участь команди з Придністров’я, Іспанії, Білорусі, Румунії та Молдови.

Урочисте відкриття чемпіонату відбудеться на тернопільському міському стадіоні. У першому матчі зійдуться збірні Придністров’я та Іспанії.

Інші футбольні поєдинки пройдуть у Тернопільському районі, Теребовлі, Скалаті, Бережанах та Збаражі.

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