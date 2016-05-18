У Тернополі розпочався чемпіонат світу з футболу серед команд діаспори

У Тернополі сьогодні розпочався п’ятий чемпіонат світу з футболу серед команд діаспори.

Як передає кореспондент УНІАН, чемпіонат приурочений до 25-тої річниці незалежності України.

Урочисте відкриття чемпіонату відбулося на тернопільському міському стадіоні. У ньому взяли участь представники влади міста та області, обласної федерації футболу, а також міністерства молоді та спорту і Олімпійського комітету.

Після цього пройшов перший матч, у якому зійшлися збірні Придністров’я та Іспанії. Гра завершилася з рахунком 2:1 на користь Придністров'я.

Інші футбольні поєдинки пройдуть у Тернопільському районі, Теребовлі, Скалаті, Бережанах та Збаражі.

У змаганнях беруть участь команди з Придністров’я, Іспанії, Білорусі, Румунії та Молдови.

Чемпіонат триватиме до 22 травня.