На Тернопільщині урочисто відкрили відремонтований клас у школі, яка згоріла у лютому

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь у відкритті класної кімнати вязв голова ОДА Степан Барна.

"Ми спрямовували і будемо спрямовувати зусилля для покращення умов для навчання наших учнів. У лютому у приміщенні школи трапилася пожежа, але разом нам вдалося відкрити оновлену кімнату. Тут навчатимуться 14 діток. Як бачимо, навіть в умовах війни можна працювати і реалізовувати проекти. Але це можливо лише завдяки об`єднаним зусиллям представників влади, громади і Церкви, як ми це бачимо у Рибниках", – сказав Барна.

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Також він привітав учнів зі святом останнього дзвоника та вручив подарунки – сертифікат на придбання дошки та магнітофона.

Як повідомила під час урочистостей начальник відділу освіти Бережанської райдержадміністрації Наталя Бабій, школа була збудована у 1923 році. Зараз у ній навчається 14 учнів початкових класів, працює 4 вчителів.

Після пожежі у лютому 2016 року було проведено капітальний ремонт однієї класної кімнати, замінено покрівлю, встановлено енергозберігаючі вікна та двері.