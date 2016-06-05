На Тернопільщині від вибуху снаряду загинув працівник суду
21:39, 05 червня 2016Тернопіль
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В Тернопільській області внаслідок вибуху снаряду загинув співробітник апеляційного суду.
Загиблий разом з дружиною приїхали у Білу у свій недобудований будинок / УНИАН
Як повідомляє сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, нещасний випадок стався у селі Біла Тернопільського району.
Загиблий разом з дружиною приїхали у Білу у свій недобудований будинок. Жінка пішла на город, а через деякий час почула вибух. За попередньою інформацією, чоловік затиснув снаряд лещатами і небезпечний предмет здетонував.
При обшуку правоохоронці вилучили у підвалі будинку ще 43 набої часів Другої світової війни. Знайдені предмети правоохоронці направили на експертизу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство") з приміткою нещасний випадок.
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