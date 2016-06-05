На Тернопільщині від вибуху снаряду загинув працівник суду

Як повідомляє сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, нещасний випадок стався у селі Біла Тернопільського району.

Загиблий разом з дружиною приїхали у Білу у свій недобудований будинок. Жінка пішла на город, а через деякий час почула вибух. За попередньою інформацією, чоловік затиснув снаряд лещатами і небезпечний предмет здетонував.

При обшуку правоохоронці вилучили у підвалі будинку ще 43 набої часів Другої світової війни. Знайдені предмети правоохоронці направили на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство") з приміткою нещасний випадок.