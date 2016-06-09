На Тернопільщині викрили чоловіка, який зберігав вдома наступальну гранату

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, Чортківські поліцейські в ході виконання службових обов’язків отримали інформацію про те, що житель району може зберігати у себе вибухонебезпечний предмет.

Під час огляду його домоволодіння правоохоронці виявили гранату «М-59» наступально-осколкової дії часів Другої світової війни.

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Знахідку спеціалісти вибухотехнічного сектору НДКЦ вилучили та знищили.

За словами підозрюваного, гранату він знайшов під час робіт на присадибній ділянці ще у 2014 році. Зберігав її на подвір’ї у ящику з піском. Для чого залишив у себе гранату чоловік пояснити не зумів.

Даний факт внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 263 ККУ (носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).