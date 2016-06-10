На Тернопільщині зупинили діяльність конвертаційного центру з обігом понад 40 мільйонів гривень

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, діяльність конвертаційного центру здійснювалась у Львові та розповсюджувалась на підприємства Волинської, Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей.

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Організатори конвертцентру створили та використовували підприємства з ознаками фіктивності для переведення безготівкових грошових коштів у готівкову форму за відсоткову винагороду від суми фінансових операцій.

Обіг коштів на рахунках підприємств, що входили до складу конвертаційного центру, склав понад 40 млн грн, а незаконно сформований податковий кредит з ПДП для суб’єктів реального сектору економіки – понад 5 млн грн.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України (фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків), процесуальне керівництво у якому здійснює прокуратура області.

З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків накладено арешт на 30 банківських рахунків суб’єктів господарювання у 10 банківських установах.