На Тернопільщині шахрай видурив у жінки 8 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до 64-річної мешканка міста Копичинці Гусятинського району учора в обідню пору зателефонував невідомий. Він представився працівником прокуратури і повідомив, що її син здійснив ДТП і йому загрожує кримінальна відповідальність.

Однак він може уникнути її, якщо жінка заплатить 8 тис грн.

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Перелякана пенсіонерка переказала обумовлену суму на вказаний рахунок.

Про те, що вона стала жертвою шахрая, жінка зрозуміла, коли додому повернувся син.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 ККУ (шахрайство).