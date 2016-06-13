На Тернопільщині внаслідок отруєння чадним газом загинули двоє людей
12:11, 13 червня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині внаслідок отруєння чадним газом загинули двоє людей.
УНІАН
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася у вихідні у с. Чернихівці Збаразького району.
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Рятувальники, які прибули на виклик поліцейських, виявлення тіла двох загиблих громадян 1953 та 1956 років народження з ознаками отруєння чадним газом.
Ймовірною причиною трагедії стало паління в ліжку власника будинку. Внаслідок необережності при палінні відбулося займання матрацу з подальшим виділенням продуктів горіння, отруєння якими й призвело до загибелі людей.
Пожежа припинилась самостійно. Пошкоджено речі домашнього вжитку.
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