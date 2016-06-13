На Тернопільщині після доби пошуків знайшли пенсіонерку, яка заблукала у лісі
15:00, 13 червня 2016Тернопіль
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В Тернопільській області після доби пошуків знайшли пенсіонерку, що заблукала у лісі.
Після доби пошуків знайдено пенсіонерку, яка заблукала біля Скоморохів / panoramio.com/user/3725323
Як повідомляє сектор комунікацій головного управління поліції в Тернопільській області, 81-річна жінка заблукала біля села Скоморохи Бучацького району.
Цілу добу її шукали місцеві жителі та поліцейські.
Виявили пенсіонерку, яка страдає розсіяним склерозом, більш як за 10 кілометрів від її місця проживання. Живою та неушкодженою жінку доставили додому.
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