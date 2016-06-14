У Тернопільській області сьогодні День жалоби за загиблим в АТО земляком.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав учора голова ОДА Степан Барна.

У розпорядженні вказано, що траур оголошується у зв’язку із загибеллю в зоні проведення антитерористичної операції командира мінометної батареї військової частини В 2950, старшого офіцера відділення комплектування Кременецького об'єднаного міського військового комісаріату Бориса Макаревича.

Сьогодні загиблого поховають у рідному селі Білокриниця.

Макаревич загинув в зоні АТО 11 червня, автомобіль, в якому він їхав, підірвався на протитанковій міні.

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На знак скорботи за загиблим на території області приспущено Державний Прапор України із траурною стрічкою на адміністративних будівлях органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, комунальних та державних підприємствах та закладах, установах, організаціях на території області.

Також доручено відмінити проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань та внесено відповідні зміни до програм аудіовізуальних засобів масової інформації, які діють на території області.