На Тернопільщині знайшли 81-річну жінку, яка загубилася у лісі.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора о 22.15 до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про те, що у Чортківському районі в урочищі «Білобожницьке» Білецького лісництва загубилась під час збирання грибів громадянка 81-річна пенсіонерка з Чорткова.

В урочище було скеровано особовий склад Чортківського районного відділу та 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС.

Всього до пошуково-рятувальних робіт було залучено 52 особи: 30 рятувальників, 5 працівників поліції, 7 працівників лісового господарства та 10 місцевих мешканців.

Сьогодні о 00.22 спільними зусиллями зниклу жінку було знайдено.

Стан потерпілої задовільний, медичної допомоги вона не потребувала.