На Тернопільщині у Копиченцях відкрили поліцейську станцію

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, працюватиме на ній шестеро поліцейських.

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Базується станція у штабі місцевої виправної колонії, де створено усі умови для роботи поліцейських, а також є санвузол та їдальня.

«Відтепер поліцейські зможуть оперативно реагувати на звернення місцевих громадян. Якщо раніше чергові прибували сюди з Гусятина, тепер вони вже тут, на місці», – сказав під час відкриття т.в.о начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол.

Голова облдержадміністрації Степан Барна закликав стражів порядку сумлінно виконувати покладені на них обов’язки й вчасно надавати допомогу всім, хто її потребує.

«Головне завдання реформ – максимально наблизити послуги до жителів області. У кожній об’єднаній територіальній громаді повинна функціонувати не лише поліцейська станція, а й Центр надання адміністративних послуг, місцева пожежна частина та фельдшерсько-акушерський пункт», – підкреслив він.