У Тернопільській ОДА розповіли про підсумки інвестфоруму "Тернопільщина Invest-2016"

Як повідомляє прес-служба обладміністрації, голова ОДА Степан Барна відзначив, що форум пройшов успішно.

За його даними, представники Литовської республіки зацікавилися налагодженням співпраці з ТОВ «ОСП Корпорація ВАТРА», представники Аджарії - з ТОВ «Микулинецький бровар».

Заступник голови – керівник апарату облдержавної адміністрації Ігор Вонс повідомив про наміри польських бізнесменів спрівпрацювати з полуничними кооперативами у с. Лосятин Кременецького району.

«Неабиякий інтерес викликав у представників бізнесу з Німеччини та Польщі інвестпроект будівництва потужного агрокомбінату в Яструбовому Козівського району. Польських інвесторів зацікавила можливість будівництва сонячної електростанції у Бережанах», – сказав Вонс.

Барна зазначив, що для реалізації інвестиційних проектів в області створені всі умови.

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«Має бути щоденна праця, діалог і взаєморозуміння між бізнесом і владою. Ми сприяли і будемо сприяти всім, хто зацікавлений у розширенні свого бізнесу. Не може бути перешкод для інвестора, який хоче працювати у нашій області: ні на рівні чиновників, ні з боку контролюючих органів. Якщо будуть такі випадки, будуть прийняті відповідні кадрові рішення, причому не тільки на рівні області, а й Кабміну та Адміністрації президента України», – застеріг Барна.

Він додав, що під час інвестиційного форуму владі області також вдалося домовитися з представниками Мазовецького воєводства про відпочинок у Польщі для дітей учасників АТО з Тернопільщини.

Крім того, потенціал кожного району області презентують на Міжнародній виставці FRANCZYZA, яка 13-15 жовтня відбудеться у Варшаві.