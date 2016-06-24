На Тернопільщині блискавка спалила 4 тонни кормів і пошкодила господарську будівлю
10:37, 24 червня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині внаслідок розряду блискавки загорілася господарська будівля.
УНІАН
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла сьогодні о 2.20 у с. Торське Заліщицького району.
Вогнем знищено покриття будівлі на площі 45 м кв., перекриття на площі 25 м кв., 4 тонни грубих кормів, 0,5 м. куб. дров.
Причина виникнення пожежі – попадання розряду блискавки.
Загорання ліквідовано черговим караулом 15-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.
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