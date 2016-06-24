На Тернопільщині блискавка спалила 4 тонни кормів і пошкодила господарську будівлю

На Тернопільщині внаслідок розряду блискавки загорілася господарська будівля.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла сьогодні о 2.20 у с. Торське Заліщицького району. Вогнем знищено покриття будівлі на площі 45 м кв., перекриття на площі 25 м кв., 4 тонни грубих кормів, 0,5 м. куб. дров. Причина виникнення пожежі – попадання розряду блискавки. Загорання ліквідовано черговим караулом 15-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

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