У селі під Тернополем вранці загорівся автомобіль, причина встановлюється

10:27, 29 червня 2016
Тернопіль
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У приміському селі Петриків Тернопільського району згорів моторний відсік автомобіля «Фіат Скудо».

Фото управління ДСНС в Тернопільській області

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла сьогодні близько 8 год ранку.

Вогнем пошкоджено моторний відсік автомобіля.

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Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.

Загорання ліквідовано черговим караулом 2-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

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