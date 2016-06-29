У селі під Тернополем вранці загорівся автомобіль, причина встановлюється

У приміському селі Петриків Тернопільського району згорів моторний відсік автомобіля «Фіат Скудо».

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла сьогодні близько 8 год ранку. Вогнем пошкоджено моторний відсік автомобіля. Читайте такожНа Тернопільщині за допомогою автокрана врятували бика, який провалився у яму (фото) Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються. Загорання ліквідовано черговим караулом 2-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter