У селі під Тернополем вранці загорівся автомобіль, причина встановлюється
10:27, 29 червня 2016Тернопіль
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У приміському селі Петриків Тернопільського району згорів моторний відсік автомобіля «Фіат Скудо».
Фото управління ДСНС в Тернопільській області
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла сьогодні близько 8 год ранку.
Вогнем пошкоджено моторний відсік автомобіля.
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Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.
Загорання ліквідовано черговим караулом 2-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.
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