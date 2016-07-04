На Тернопільщині розшукують водія, який збив 10-річну дівчинку і втік з місця ДТП

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, при виїзді на місце події слідчо-оперативної групи стало відомо, що малолітня на момент ДТП перебувала на тротуарі.

Дівчинку із закритою черепно-мозковою травмою та в комі госпіталізували в реанімаційне відділення Монастириської лікарні.

Читайте такожНа Тернопільщині в реанімацію госпіталізовано дівчинку, яку збив автомобіль

Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Як повідомляв УНІАН, також вчора у Тернополі водій на смерть збив 33-річного чоловіка.