На Тернопільщині розшукують водія, який збив 10-річну дівчинку і втік з місця ДТП
15:02, 04 липня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині розшукують водія, який учора збив 10-річну дівчинку і втік з місця ДТП.
mns.gov.ua
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, при виїзді на місце події слідчо-оперативної групи стало відомо, що малолітня на момент ДТП перебувала на тротуарі.
Дівчинку із закритою черепно-мозковою травмою та в комі госпіталізували в реанімаційне відділення Монастириської лікарні.
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Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).
Як повідомляв УНІАН, також вчора у Тернополі водій на смерть збив 33-річного чоловіка.
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