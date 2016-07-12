Тернопільська міськрада закликала керівництво держави накласти мораторій на підвищення тарифів ЖКГ

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні депутатів до президента України Петра Порошенка, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, за яке сьогодні на позачерговій сесії одноголосно проголосували 33 депутати.

Читайте такожАкція проти підвищення комунальних тарифів: Гройсман та представники протестуючих "знайшли спільну мову"

Вони висловили переконання, що тарифи на комунальні послуги піднімаються необґрунтовано, при чому робиться це на фоні складної соціально-економічної ситуації в Україні та відсутності реального зростання доходів населення.

У зверненні депутати наголошують на гострій необхідності прийняття пакету Законів України щодо децентралізації повноважень в частині затвердження цін і тарифів на теплову енергію, послуг водопостачання та водовідведення.

«З відповідною пропозицією Тернопільська міська рада вже зверталась до керівників держави своїм рішенням №7/7/2 від 21.04.2016р», – зазначається у зверненні.

Відтак депутати закликали керівництво держави передати повноваження з формування тарифів місцевим радам та накласти мораторій на підвищення тарифів в сфері ЖКГ.

Міський голова Сергій Надал висловив переконання, що дана пропозиція не є популіською.

«Як міський голова Тернополя, як голова бюджетного комітету Асоціації міст України я звертався до центральних органів влади з пропозиціями, як зменшити ціну на комунальні тарифи. Перший механізм – це тарифна децентралізація. Не нацкомісія з незрозумілими повноваженнями, а місцеві ради можуть реально вирахувати, скільки потрібно платити і скільки населення здатне платити. На місці простіше підбити і енергетичний баланс, з’ясувати, де найбільші втрати тепла, які види ресурсів таких, як газ, вугілля, біомаса доцільніше використовувати. За таким принципом працює вся Європа. Так має бути й в Україні. Другий механізм - скасування або зниження ренти на газ українського видобування. На сьогодні, власного видобутку газу в Україні близько 19 млрд. куб. Цього цілком вистарчає для забезпечення теплом та гарячою водою усі приватні помешкання українців. При цьому, рентна плата у ціні на цей газ складає близько 50%. Якщо її знизити або скасувати взагалі, то відповідно б знизилася і ціна на газ», – підкреслив Надал.