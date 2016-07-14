На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув водій іномарки

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася учора неподалік села Шляхтинці Тернопільського району.

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Слідчо-оперативною групою було встановлено, що водій автомобіля "BMW X5" на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням і автівка перекинулася.

Водій від отриманих травм помер на місці події.