На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув водій іномарки
13:07, 14 липня 2016Тернопіль
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Водій автомобіля "BMW X5" не обрав безпечної швидкості.
Водій від отриманих травм помер на місці події / km.mns.gov.ua
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася учора неподалік села Шляхтинці Тернопільського району.
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Слідчо-оперативною групою було встановлено, що водій автомобіля "BMW X5" на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням і автівка перекинулася.
Водій від отриманих травм помер на місці події.
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