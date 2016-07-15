Понад тисяча паломників вирушили колоною з Тернополя на Міжнаціональну прощу в Зарваницю

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку в катедральному соборі відбулося Архиєрейське боголсужіння, яке очолив єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ Теодор Мартинюк.

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Він благословив присутніх на паломництво, після чого організованою колоню прочани рушили до Зарваниці.

На момент руху колони Тернополем частково було обмежено рух транспорту на центральних дорогах, якими рухали прочани.

Загалом вони прийдуть майже 60 км.

По ходу до колони приєднуватимуться паломники із сіл.

Передбачено, що прочани, які вийшли з Тернополя переночують у Струсові, а вже завтра зранку продовжать свою ходу до Зарваниці.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині 16-17 липня відбудеться Загальнонаціональна проща до Зарваниці.

У рамках прощі відбудуться літургії, зустріч патріарха УГКЦ Святослава із молоддю, традиційний похід зі свічками, Хресна дорога, нічні чування, духовно-мистецька програма.

Довідка УНІАН. Марійський духовний центр у Зарваниці входить до двадцятки Марійських центрів світу. Щороку на Всеукраїнські прощі сюди приходить близько 100 тис. паломників.